Süt tozu ihracatına kısıtlama

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:47

Süt sektöründe maliyet ve fiyat tartışmaları sürürken, yağlı ve yağsız süt tozu ihracatına yılsonuna kadar kısıtlama kararı alındı. Bloomberg'den İrfan Donat'ın haberine göre Tarım Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süt tozu ihracatının 31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" dendi.