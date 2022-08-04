Swap piyasalarında son Fed fiyatlamaları neye işaret ediyor?
Swap piyasalarında bir sonraki Fed toplantısına karşılık gelen tarihlerde yapılan kontratlar piyasaların 50 veya 75 baz puanlık bir artış fiyatladığına işaret ediyor.
Swap piyasalarında yapılan işlemler Fed’in Eylül ayında yapacağı toplantıdan 50 ya da 75 baz puanlık bir artış kararı çıkacağına işaret ediyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Fed Eylül toplantısının yapılacağı tarih için yapılan swap kontratları mevcut Fed oranı olan yüzde 2.33’ün 62.8 baz puan üzerinde yüzde 2.958 olarak gerçekleştiği görüldü.
Bu rakam piyasaların en az 50 baz puan ya da daha yüksek bir artışı fiyatladığına işaret ediyor.
Yatırımcılar, ufukta büyümeye dair risklerin artmasına rağmen bazı Fed yetkililerinin sıkı şekilde enflasyonla mücadeleye odaklandığını açıklaması sonrası Fed’in bir sonraki toplantısında faiz artıracağını beklentilerini yükseltti.
Fed’in faiz kararını alacağı bir sonraki FOMC toplantısı 21 Eylül’de gerçekleştirilecek.
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