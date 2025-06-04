Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım!

Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power, Türkiye'de yaklaşık 2 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, toplam 2 gigavat kapasiteli güneş enerjisi santrali için yürüttüğü görüşmelerde imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI KABUL EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre ACWA Power, Sivas ve Karaman’da birer gigavatlık güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. Projenin, daha önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TANAP’ta olduğu gibi hükümetler arası anlaşma modeliyle hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu model sayesinde imar izinleri ve teknik süreçler daha hızlı ilerliyor.

İlk aşamada şirketin panel ve ekipmanları Çin’den tedarik etmek istediği ifade edilirken, yapılan görüşmeler sonucunda tarafların yerli üretim konusunda uzlaştığı belirtildi. CNBC-e’nin aktardığına göre, enerji sektörü temsilcileri, ACWA Power’ın Türkiye’de üretim yapan firmalardan ekipman ve parça tedariki için teklif aldığını doğruladı.

EN BÜYÜK YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDAN BİRİ OLACAK

Yatırım anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte Sivas ve Karaman’da kurulacak güneş enerjisi santralleri, Türkiye’de özel sektör tarafından tek seferde gerçekleştirilen en büyük yenilenebilir enerji projeleri arasında yer alacak. Projenin ilerleyen dönemde büyütülmesi ve ACWA Power’ın Türkiye’ye yeni yatırımlar yapması da gündemde.

ACWA Power daha önce Türkiye'de Kırıkkale'de 950 megavat kapasiteli doğalgaz santrali yatırımı gerçekleştirmişti. Yeni güneş enerjisi yatırımı ise şirketin Türkiye’deki yenilenebilir enerji portföyünü genişletme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.