Hürriyet gazetesinin matbaası Baykar'a satıldı
Hürriyet gazetesinin İstanbul Esenyurt’taki dev matbaası, arsası ile birlikte 816 milyon 551 bin TL’ye, İHA ve SİHA’lar yapan Baykar Makine’ye satıldı.
Demirören Medya Grubu, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin Esenyurt’taki eski matbaasının arsası ve üzerindeki binaları, Baykar Makina Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye sattığını duyurdu.
Konu ile ilgili borsaya yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır” denildi.
Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ağabeyi Haluk Bayraktar’ın sahibi olduğu Baykar şirketi, ürettiği İHA’larla gündemde olmasıyla biliniyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Avantaj Gaziantep'in!
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler