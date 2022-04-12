Suwen'in reklamları eleştirilmişti: Şirket halka arz kararı aldı

12 Nisan 2022 Salı, 12:48

Geçen günlerde oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un yüzü olduğu Suwen'in iç çamaşırı reklamı sosyal medyada gündem olmuştu. Reklamda iç çamaşırları yerine ceket ağırlıklı gözükmesi, sansür eleştirilerilerine neden olan Suwen firması halka arz kararı aldı.

13-14-15 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Talep toplama öncesinde çevrim içi bir basın toplantısı yapıldı. Şirkete ve talep toplamaya yönelik yapılan bilgilendirme toplantısına Suwen’in Yönetim Kurulu Başkanı Birol Sümer, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Koç ve gazeteciler katıldı.

TALEP TOPLAMA YARIN BAŞLIYOR

Toplantıda verilen bilgilere göre, Suwen, halka arzda şirketin mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50 milyon adet pay 6 milyon adet sermaye artırımıyla toplam 56 milyon adet paya yükselecek, 17 milyon adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı yüzde 41,1 olacak. Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.’ın, halka arz sonrası şirkette yüzde 18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek. Suwen payları için 18,5 lira sabit fiyattan 13-14-15 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz ile ilgili detaylı bilgilere şirketin, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın, Gedik Yatırım’ın ve Yatırım Finansman’ın internet sitelerinden erişmek mümkün.