Suyu boşa saldılar, ‘ekmeyin’ diyorlar

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Kışın su bolken Seyhan Barajı’nın kapakları açıldı. Su boşa salındı. Yaz için herhangi bir yerde depolama, planlama yapılmadı.

Şimdi de barajda su azalınca çiftçi kaderiyle baş başa bırakıldı. Yıllardır uyarılara karşın kapalı (borulu) sulama sistemleri de yapılmadı.

Şimdiye kadar bölgede su sıkıntısı çekilmediğini vurgulayan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Bu başarısızlığın itirafıdır. Eğer sen bu ürünleri ektirmezsen, patlıcan, domates, biber, soğan tüketicinin sofrasına çok daha pahalı gelir. Üretici kazanamayacak, tüketici de çok pahalıya tüketecek. İleride Türkiye açlıkla karşı karşıya kalabilir” görüşünü dile getirdi.

