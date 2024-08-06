Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 309 Jako türü papağana el koyuldu
İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde 309 jako papağanı yakalandı. Papağanların ilgili belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el konulduğunu açıkladı.
Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermiyoruz. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el koyuldu. Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla iş birliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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