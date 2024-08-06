Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 309 Jako türü papağana el koyuldu

İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde 309 jako papağanı yakalandı. Papağanların ilgili belgelerinin olmadığı tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 13:46
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 309 Jako türü papağana el koyuldu
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el konulduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermiyoruz. İstanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalanan ve ilgili belgelerinin olmadığı tespit edilen 309 Jako türü papağana el koyuldu. Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla iş birliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.


papağan haberleri İbrahim Yumaklı haberleri

İlgili Haberler

Tacize uğradığını anlatan Ceylan Ertem'den sokak hayvanları yasasına tepki: 'Beni köpeklerim korudu'

Tacize uğradığını anlatan Ceylan Ertem'den sokak hayvanları yasasına tepki: 'Beni köpeklerim korudu'
Balıkesir’de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Balıkesir’de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın
Hayvan hakları savunucuları AKP il başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Hayvan hakları savunucuları AKP il başkanlığına siyah çelenk bıraktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler