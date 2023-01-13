Suzuki elektrikli araç konseptini tanıttı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:26

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:36

Sürdürülebilirlik yatırımlarına ağırlık veren Suzuki, elektrikli SUV modelini 2025 yılında yollara çıkarmayı planlıyor.

RHA Ajans'ın haberine göre Suzuki halen, dünyanın farklı pazarlarında Vitara, Jimny ve S-CROSS gibi SUV modelleriyle yer alıyor.

eVX, yüzde 100 elektrikli bir otomobil ve güncel elektrikli otomobil özelliklerini Suzuki’nin 4x4 DNA’sı ile birleştiriyor.

Dış tasarımı ilk bakışta bir Suzuki SUV olarak anında kendini gösteren bir tasarıma sahip.

Ayrıca, gerçek bir Suzuki SUV sürüş deneyimi sunmak üzere markanın 4x4 mirasını yeni elektrikli çağa da taşıyor.

Suzuki Başkanı Toshiro Suzuki, Auto Expo 2023’te düzenlenen basın toplantısında, “İlk küresel stratejik elektrikli aracımız olan eVX’i tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Suzuki Group olarak küresel ısınmayı ele almak en önemli önceliğimiz. Sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınan küresel önlemleri destekliyoruz. Suzuki olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için nitelikli ürünlerimizi farklı insanların yaşam ve araç kullanma biçimlerine göre optimize ederek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

eVX’İN TEKNIK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4 metre 30 santim,

Genişlik: 1 metre 80 santim,

Yükseklik: 1 metre 60 santim,

Batarya kapasitesi: 60 kWsa,

Menzil: 550 kilometre (Değiştirilmiş Hint sürüş döngüsüyle ölçülmüştür (MIDC))