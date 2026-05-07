Tabelalar bu gece değişecek: Benzin fiyatlarına indirim yolda

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında görülen hızlı düşüş, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren 2,74 TL indirim yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtilirken, özellikle ABD ile İran arasında olası bir barış mutabakatına yönelik gelişmelerin petrol piyasasında fiyatları aşağı çektiği ifade ediliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ ETKİLİ OLACAK

Beklenen indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı kaydedildi. Yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin vatandaşın ödediği fiyatlara yaklaşık 69 kuruş olarak yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

BENZİN FİYATLARINDA YENİ SEVİYELER

İndirimin ardından benzinin litre fiyatının bazı illerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

İstanbul’da 63,78 TL

Ankara’da 64,75 TL

İzmir’de 65,03 TL

Doğu illerinde 66,37 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam edebileceği değerlendiriliyor.