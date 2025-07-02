Tabelalar değişecek: Akaryakıta otomatik zam yolda!

Gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmişken, zam süreci akaryakıt fiyatlarıyla başlıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yarın otomatik zam yapılacak. Cumhurbaşkanı tarafından aksi bir karar alınmazsa, bu zamlar pompaya doğrudan yansıyacak.

ÖTV TUTARLARI Yİ-ÜFE’YE GÖRE GÜNCELLENİYOR

ÖTV tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre revize ediliyor. Ocak-mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12,92 olarak kaydedilirken, haziran ayı için yaklaşık yüzde 1 ila 2 arasında artış bekleniyor.

KÜMÜLATİF ÜFE YÜKSELİŞİ FİYATLARI ETKİLEYECEK

Haziran ayında Yİ-ÜFE’nin yüzde 1,5 civarında gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık kümülatif ÜFE yüzde 14,61 seviyesine ulaşacak. Bu durum, özellikle akaryakıt başta olmak üzere birçok üründe fiyat artışına yol açacak.

ZAM TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Tahmini hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı zamla birlikte litre başına;

Benzin: 2,10 TL,

2,10 TL, Motorin: 1,97 TL,

1,97 TL, LPG: 1,61 TL artacak.

ZAMLAR DİĞER ÖTV’Lİ ÜRÜNLERİ DE ETKİLEYECEK

Bu zamlar yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacak sigara ve alkollü içecekler gibi diğer ÖTV’ye tabi ürünlerde de fiyatlarda değişiklikler yaşanacak.

POMPA FİYATLARI YARINDAN İTİBAREN YÜKSELECEK

3 Temmuz’da açıklanacak resmi enflasyon verileri maaş zamlarını belirleyecek olsa da, sürücüler ilk olarak akaryakıt istasyonlarında fiyat artışını hissedecek. Otomatik zam mekanizması devreye girerken, tüketiciler pompaya yansıyacak yeni fiyatları şimdiden hesaplamaya başladı.