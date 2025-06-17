Tahsin Ocaklı'dan yeni teklife tepki: 'AKP iktidarında otomobil satın almak artık hayal oluyor'

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, AKP'nin ekonomiye ve elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarını getiren düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Ocaklı, teklifin yasalaşması halinde, otomobillerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 45'ten yüzde 70'e çıkarılacağını dikkat çekti.

"AKP iktidarında otomobil satın almak artık hayal oluyor!" diyen Ocaklı, "Hangi aracın kaça satılacağını, ne alacağını, neyi tüketeceğini Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir yasa teklifiyle yine vatandaşın aleyhinde olan durum yaratılmaya çalışılıyor. Elbette biz de bunu engelleme ve geçirmemek için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

AKP grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunduğu Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle birçok farklı alanda yeni düzenleme öngörüyor.

İlgili teklifinde yer alan düzenleme ile, yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV oranlarının ortadan kaldırılarak en düşük ÖTV oranının yüzde 80 olması hedefleniyor.

Düzenlemeyle 1.8 litreye kadar motor hacmine sahip hibrit araçların da yüzde 80 ÖTV diliminde yer alması hedeflenirken, silindir hacmi 2.5 litreyi geçmeyen hibrit araçların ÖTV oranının ise yüzde 150 olması öngörülüyor.

Ayrıca, 87.04 G.T.İ.P. kodlu azami yüklü kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtlarının ÖTV oranı ise yeni düzenlemeye göre yüzde 50 olacak.