Taksi esnafı ve yurttaş araçlarını LPG’den benzine dönüştürüyor
Bir taksi esnafı şuna dikkat çekti: “Bugün yüzde 5 daha kârlı olduğu için yeniden benzine geçtik. Ancak benzine de sürekli zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.”
Son dönemde akaryakıt ürünlerine art arda gelen zamlar, yurttaşın yakıt kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi.
Yurttaş eskiden benzin fiyatlarına gelen yüksek zamlar karşısında çareyi aracına tüp taktırarak otogaz (LPG) kullanmakta bulmuştu. Öyle ki trafikte tüp taktırmayan benzinli araçların sayısı azalmıştı. Böylece benzine göre tüketim değeri yüzde 20 fazla olmasına karşın satış fiyatı yüzde 50 ucuz olan LPG ile tasarruf sağlanabiliyordu. Ancak son dönemde döviz kurlarında ve özellikle dolardaki artışla otogaz fiyatları da uçuşa geçti. Örneğin dün öğle saatlerinde İstanbul Avrupa yakasında kurşunsuz benzin 9.67 TL, otogaz 8.14 TL’ydi. Ankara’da ise kurşunsuz benzin 9.75 TL, otogaz ise 8.27 TL’ten satılıyordu.
Yüksek fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşıran yurttaş, yeni “çözüm” yolları aramaya başladı. Benzin ile LPG arasındaki fiyat farkı yüzde 15’e inince sürücüler benzine yöneldi. Litre fiyatının daha pahalı olmasına karşın yurttaş, yüzde 5 daha fazla kilometre yapabildiği için artık benzin kullanımını tercih ediyor.
ANLAMI KALMADI
Özellikle taksi esnafı artık araçlarında LPG kullanamaz hale geldi. Birçok taksici benzin kullanımına yöneldi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan taksi şoförleri, değişen tercihlerini ve sonuçlarını şöyle anlattı: “Eskiden LPG kullanıyorduk. Ancak fiyatlar son dönemde yüzde 100’e varan oranlarda arttı. LPG kullanmanın bir anlamı kalmadı. Bugün artık yüzde 5 daha kârlı olduğu için benzine geçtik. Ancak benzin fiyatlarına da sürekli zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Taksi ücretlerine zam istiyoruz. O da kabul görmüyor. Zaten insanlarda para da yok. Zam olsa bu sefer kim binecek.”
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