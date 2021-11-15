Son dakika: LPG'ye bir zam daha geldi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:45

LPG'ye bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam geldi.

Artışın pompa fiyatına yansımayacağını bildiren EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklamasını yaptı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) November 15, 2021

Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6,89 liradan, Ankara'da 6,92 liradan, İzmir'de ise 6,78 liradan satılacak.