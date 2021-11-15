Son dakika: LPG'ye bir zam daha geldi
Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi.
LPG'ye bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam geldi.
Artışın pompa fiyatına yansımayacağını bildiren EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklamasını yaptı.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) November 15, 2021
16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto Gazda 25 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6,89 liradan, Ankara'da 6,92 liradan, İzmir'de ise 6,78 liradan satılacak.
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