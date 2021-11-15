Son dakika: LPG'ye bir zam daha geldi

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:45
Son dakika: LPG'ye bir zam daha geldi
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LPG'ye bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam geldi.

Artışın pompa fiyatına yansımayacağını bildiren EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 16/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto Gazda  25 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklamasını yaptı.

Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6,89 liradan, Ankara'da 6,92 liradan, İzmir'de ise 6,78 liradan satılacak.


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