İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den Bakan Adil Karaismailoğlu'na 'taksi' yanıtı

22 Aralık 2022 Perşembe, 22:53

Habertürk'te açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da taksi sorunu olduğunu belirterek, "Evet, kabul ediyoruz. Ama İstanbul'da toplu taşıma sorunu var. İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? Hayır, beklersin otobüsler gelmez. Otobüsler yolda kalıyor. Metroda merdivenler çalışmıyor. Siz oradaki hizmeti yerine getirmeyeceksiniz, sonra taksiye takılıp kalacaksınız. Taksideki sıkıntı şoförün yolcu almaması, kötü davranması, bunları eleyecek olan da büyükşehir belediyesi. Geçen yıl 1000 tane ihtiyaç fazlası olan minibüs taksiye dönüştürüldü. Bunları hızlıca uygulamaları gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Karaismailoğlu, açıklamasının devamında "İşletilmekte olan sistemin kaliteli olarak ilerlemesi için mutlaka denetim, aplikasyon, aracın takip edilmesi. Boş taksileri doldurduğunuzda otomatikman 5 bin taksi ilave etmiş oluyorsunuz" demişti.

Bakan Karaismailoğlu'nun 'taksi' açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gökçe, "Ulaştırma Bakanı Sn. @akaraismailoglu TVde çeşitli açıklamalar yaptı. Sormak istiyorum, kendisi İBB Genel Sekreter Yardımcısıyken İstanbul geneli için 6.184, İstanbul havalimanı için 2.177 taksi projesi vardı. Neden 14 kez 5000 taksi teklifimiz reddedildi?" diye sordu.

Ulaştırma Bakanı Sn. @akaraismailoglu TVde çeşitli açıklamalar yaptı. Sormak istiyorum, kendisi İBB Genel Sekreter Yardımcısıyken İstanbul geneli için 6.184, İstanbul havalimanı için 2.177 taksi projesi vardı. Neden 14 kez 5000 taksi teklifimiz reddedildi? pic.twitter.com/Ts1RBjiGI6 — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 22, 2022

Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti: