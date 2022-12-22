İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'den Bakan Adil Karaismailoğlu'na 'taksi' yanıtı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na İBB Genel Sekreter Yardımcısı iken İstanbul geneli için 6 bin 184, İstanbul Havalimanı için 2 bin 177 taksi projesi olduğunu hatırlattı. Gökçe, "Neden 14 kez 5000 taksi teklifimiz reddedildi?" diye sordu.
Habertürk'te açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da taksi sorunu olduğunu belirterek, "Evet, kabul ediyoruz. Ama İstanbul'da toplu taşıma sorunu var. İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? Hayır, beklersin otobüsler gelmez. Otobüsler yolda kalıyor. Metroda merdivenler çalışmıyor. Siz oradaki hizmeti yerine getirmeyeceksiniz, sonra taksiye takılıp kalacaksınız. Taksideki sıkıntı şoförün yolcu almaması, kötü davranması, bunları eleyecek olan da büyükşehir belediyesi. Geçen yıl 1000 tane ihtiyaç fazlası olan minibüs taksiye dönüştürüldü. Bunları hızlıca uygulamaları gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
Karaismailoğlu, açıklamasının devamında "İşletilmekte olan sistemin kaliteli olarak ilerlemesi için mutlaka denetim, aplikasyon, aracın takip edilmesi. Boş taksileri doldurduğunuzda otomatikman 5 bin taksi ilave etmiş oluyorsunuz" demişti.
Bakan Karaismailoğlu'nun 'taksi' açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Gökçe, "Ulaştırma Bakanı Sn. @akaraismailoglu TVde çeşitli açıklamalar yaptı. Sormak istiyorum, kendisi İBB Genel Sekreter Yardımcısıyken İstanbul geneli için 6.184, İstanbul havalimanı için 2.177 taksi projesi vardı. Neden 14 kez 5000 taksi teklifimiz reddedildi?" diye sordu.
Ulaştırma Bakanı Sn. @akaraismailoglu TVde çeşitli açıklamalar yaptı. Sormak istiyorum, kendisi İBB Genel Sekreter Yardımcısıyken İstanbul geneli için 6.184, İstanbul havalimanı için 2.177 taksi projesi vardı. Neden 14 kez 5000 taksi teklifimiz reddedildi? pic.twitter.com/Ts1RBjiGI6— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 22, 2022
Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
- Kendileri ilk etapta 8.361 taksiyi sisteme katmak isterken, İstanbulluların bütün taleplerine, yaşadıkları sorunlara karşı “Hayır” denilmesi ne kadar bilimsel ve teknik temele dayanıyor? Bunu İstanbullulara, bu güzel şehre gelen milyonlara nasıl açıklıyor?
- 80li yıllarda çıkan bir Bakanlar Kurulu Kararı nedeniyle “Engelsiz Taksi” önerimize mevzuatın izin vermediğini ifade ettiler. Aynı karar minibüsten dönüşüme de izin vermiyor. UKOME kararıyla bu gerçekleşti. Engelsiz taksi isteyen dezavantajlı vatandaşlarımız da bir cevap bekliyor.
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