İfadesi ortaya çıktı: Taksici Beste'yi bıçaklayan erkekten skandal savunma

27 Aralık 2022 Salı, 10:30

İskele Mahallesi'nde, 23 Aralık günü saat 22.00 sıralarında 2 çocuk annesi Beste Dırama, eski eşi belediye işçisi Kenan Yavaş ile telefonda erkek arkadaşı Mert G. nedeniyle tartıştı. Daha sonra Dırama, Yavaş ile buluşmaya erkek arkadaşı Mert G. ile birlikte gitti.

Buluşmada Yavaş ile Mert G. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayı sona erdirmek için araya giren Dırama, Yavaş'ın elindeki bıçakla karnından yaralandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, Muğla'daki özel hastaneye sevk edilen Beste Dırama'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Kenan Yavaş'ın ise savcılık ifadesi ortaya çıktı.

'BESTE BENİ DİNLEMEDİ'

Kenan Yavaş, ifadesinde, Beste Dırama'ya çocukları ile birlikte oturması için ev bıraktığını anlatarak "O ev benim mülkiyetimde değil. Beste'nin yetişemediği yerde kiraya destek oluyordum. Çocuklarımın gelişimleri için bir arada yaşaması gerektiğini düşünmüştüm. Beste kendisine Mert isminde bir sevgili edinmiş. Mert, çocuklarımın anneleri ile kaldığı eve gidip, gelmeye başlamış. Bunu bana oğlum söyledi. Zaten kendisi de annesi ile tartışmış ve evi terk etmiştir. Küçük oğlumun da psikolojisi bu olaylardan dolayı bozuldu. Beste'ye çocuklarımın rızası olmadan, eve nikahsız yaşadığı bir kişinin girmesinin uygun olmadığını söyledim. Ancak beni dinlemedi" diye konuştu.

'BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM'

Yavaş, "Bunun üzerine Beste'yi aradım. Telefonda çıkan tartışma neticesinde Beste bana 'Aşağı in, geliyoruz' dedi ve küfretti. Apartın merdiveninde beklediğim sırada Mert ile Beste'yi marketin önünde gördüm. Mert'in elinde sopa olduğunu görünce kendimi korumak amacıyla aparta geri girdim. Bıçak alıp, belime koydum. Yanlarına gidince Mert, elindeki sopa ile başıma vurdu. Bunun üzerine nevrim döndü ve belimdeki bıçağı çıkardım. Rastgele savurmaya başladım. Bıçağın kime isabet ettiğini bilmiyorum. Mert elindeki sopa ile bana vurmaya devam etti. Tekrar aparta döndüm. Bıçağın üzerindeki kanı, kendi kanım sandığım için yıkayıp, odamda kullandığım ahşap şifonyerin içine koydum. Sonra zaten polislere de bıçağı rızam ile teslim ettim. Bıçağı belime koymuştum" dedi.

'BESTE BANA HİÇ VURMADI'

Yavaş, herhangi birini öldürme niyeti olmadığını öne sürerek "Sadece kendimi savundum. Beste ile yaptığımız telefon görüşmesinde beni 'Mert ile çok mutluyum. İyi ki senden ayrılmışım, onunla daha iyi ilişki yaşıyorum' gibi kelimeler de söyledi. Böyle bir olay olmaması gerekiyordu. 2 çocuğunun annesidir. Beste bana hiç vurmadı. Çok pişmanım" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.