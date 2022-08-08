Taksicilerde plaka pişmanlığı: Keşke gayrimenkul alsaydık!
Plakalarının hak ettiği değeri bulamadığını belirten taksiciler “Plakaları zamanında ev arsa satarak almıştık. Şimdi o gayrimenkuller 10 milyon lirayı aştı. Keşke plaka yerine konut ve arsa alsaydık” diyor.
Taksici esnafı mevcut piyasa koşullarında plakalarının son yıllarda hak ettiği değeri kazanamadığını söylüyor.
Posta gazetesinden Murat Gülderen konuşan taksicilerin en büyük şikayet sürekli artan maliyetler. Plaka sahipleri plaka fiyatlarının değer kaybetmesinden, kira ücretlerinin azlığından dert yanıyor. Geçen yıl plaka fiyatları 2.4 milyon civarıydı. Bu yıl plaka borsasında ilan edilen tabela fiyatı ise 4-4.3 milyon lira civarında. Ancak bugün 3.5 milyon liraya bile alıcı bulmanın zor olduğu ifade ediliyor. Genel fiyat artışlarına bakıldığında plakanın sahiplerine çok da kazandırmadığı ortada.
10 MİLYON TL OLMALIYDI
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu her şeyin 5 ile 10 kat arttığına dikkat çekerek, “Mevcut plaka değeri çok düşük, gerçek fiyat en az 10 milyon lira olmalı. Biz bunları açık artırma ile düzenlenen ihale ile devletten satın almıştık.
PLAKA UĞRUNA SATILANLAR 25 MİLYON TL
O süreçte bizler arsalarımızı, evlerimizi sattık. Şimdi o gayrimenkullerin değeri 20-25 milyon lira ediyor” dedi. Aksu, taksi plakalarının değerlenememesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) plaka sayısını artırma girişimlerinin etkili olduğunu belirtti.
"PLAKAYA GÜVEN AZALDI"
Taksi plaka sahibi Hüseyin Demirel de 1985 yılından bu yana sektörün içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Ben 5-6 yıl önce plakamı 500 bin dolardan almıştım şimdi 200 bin dolar etmiyor. Bu parayı zamanında gayrimenkule yatırsaydım epey zengin olmuştum. Taksi plakası kârlı bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Plakanın kirası 12 bin lira ama kiraya vermekte bile zorluk çekiliyor. Kapıda yatan çok araç var. Plakaya güven azaldı. Bir araç da 500 bin lira bandına dayandı. Taksicilik şu an zor günlerini yaşıyor. Antalya ve Bursa’da taksi plaka fiyatları 7.5 milyon liralara dayandı.”
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