“Taleplere cevap veremiyoruz”

Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 05.02.2024 - 09:42

Ticaret Bakanlığı faaliyet illerine göre 2023 yılı ihracat istatistiklerine göre Ege Bölgesi 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı yüzde 2’lik düşüşle 20,9 milyar dolarda kaldı. Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 203 olarak gerçekleşti.

İZMİR’İN DIŞ TİCARET HACMİ 36,7 MİLYAR DOLAR

İzmir 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin ihracatını sırtlanırken, İzmir’in ithalatı 12 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir’in dış ticaret hacmi 36,7 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 184 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 8. il konumundaki Manisa, 2023 yılında 7 milyar 747 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. 3,5 milyar dolarlık ithalatı olan Manisa’nın dış ticareti 11 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 221’e ulaştı.

Ev tekstilinin başkenti Denizli, dünyadaki resesyon nedeniyle 2023 yılında ihracat ve ithalatında yara alsa da 4 milyar 25 milyon dolarlık ihracat, 2 milyar 224 milyon dolarlık ithalat performansı ortaya koydu. Denizli’nin dış ticaret hacmi 6 milyar 250 milyon dolar olurken, Denizli her 100 dolarlık ithalatına karşılık 181 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

BALIKESİR’İN DIŞ TİCARET HACMİ 3 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Balıkesir, 2 milyar 284 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 725 milyon dolar oldu. Balıkesir’in dış ticaret hacmi 3 milyar doları aşarken, Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 305 oldu. İklimlendirme, Madencilik, Otomotiv Yan Sanayi ve Tarım sektörlerinin ihracatını domine ettiği Aydın 2023 yılını 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakırken, aynı yıl 638 milyon dolar ithalat yaptı.

Türkiye genelinde su ürünleri sektöründe ihracat şampiyonu olan Muğla Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1 milyar 189 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. İthalatı 465 milyon dolar olan Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 256 oldu.

2023 yılında 150 milyon dolar ithalat yapan porselen, seramik ihracatının başkenti Kütahya’nın ihracatı 855 milyon dolar olarak kaydedildi. Doğal taşın başkenti Afyonkarahisar 631 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, ithalatı 107,5 milyon dolarda kaldı. Afyon’un ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 590’a ulaştu ve Ege Bölgesi illeri arasında rekortmen oldu.

Tekstil, halı ve hayvansal mamuller sektöründe ihracatta güçlü bir oyuncu olan Uşak 2023 yılında 431 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 239 milyon dolar, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 180 olarak gerçekleşti.

EGE BÖLGESİ’NİN OCAK İHRACATI 3,3 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı faaliyet illerine göre 2024 yılı ocak ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi’nin ihracatı yüzde 2’lik artışla 3 milyar 240 milyon dolardan 3 milyar 305 milyon dolara ulaştı.

İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya ve Uşak 2023 yılı ocak ayına göre ihracatlarını artırırken, Denizli ve Afyonkarahisar 2023 yılı ocak ayı performanslarının gerisinde kaldı.

İZMİR EGE BÖLGESİ İHRACATININ YÜZDE 56’SINA İMZA ATTI

İzmir, 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56’lık dilimini tek başına gerçekleştirdi. Manisa 542 milyon dolarlık ihracata imza atarken Ege Bölgesi’nin ihracatının yüzde 16,4’lük dilimini temsil etti.

Denizli, Ege Bölgesi ihracatından yüzde 9,5 pay alırken ihracat geliri 314,5 milyon dolar oldu. Balıkesir, yüzde 16’lık ihracat artış hızıyla Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni olurken ihracat tutarı 202 milyon doları aştı.

Aydın’ın ihracatı 135,4 milyon dolar olarak kayda alınırken, Muğla’nın ihracatı yüzde 6’lık artışla 107,7 milyon dolar oldu. Kütahya ihracatını yüzde 8’lik artışla 65,5 milyon dolardan 70,5 milyon dolara taşıdı.

Afyonkarahisar’ın ihracatı yüzde 10’luk kayıpla 48 milyon dolardan 43 milyon dolara gerilerken, Uşak’ın ihracatı 39,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ESKİNAZİ: TALEPLERİ KARŞILAYAMIYORUZ

Dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon ile Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon ve düşük kur sarmalının yaşandığı 2023 yılında Ege Bölgesi’nden yapılan 42,6 milyar dolarlık ihracatı büyük başarı olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat için uygun bir iklim olması halinde Ege Bölgesi’nin ihracatının çok rahatlıkla 50 milyar doları aşabileceğini dile getirdi.

2022 yılında Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın 44,5 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, “İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" değerlendirmesinde bulunuyor ancak emek-yoğun sektörlerimiz dünya genelindeki taleplere cevap veremez noktaya geldik. Türkiye gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyorsa üretmek ve ihracatını artırmak zorunda. Bugün ülkemizde en varlıklı yüzde 20’lik dilim gelirin yüzde 50’sini alır hale geldi. Orta direk kalmıyor, nüfusumuzun büyük bölümü hızla fakirleşiyor. Fakirleşmeyi durdurmak için ihracatçı sayımızı, ihracat tutarımızı ve ortalama ihraç fiyatımızı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nin ihracatına projeleriyle yön verdiklerinin altını çizen Eskinazi, “2024 yılında sektörel TURQUALITY Projeleri, URGE Projeleri, Fuarlar, Sektöre Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleriyle ihracatçılarımızı daha fazla ithalatçıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, inovasyon, tasarım, ARGE, mesleki eğitim yoğunlaşacağımız diğer başlıklar olacak. Türkiye Orta Vadeli Programda 2026 yılı sonunda 302,2 milyar dolar ihracat hedefliyor. Ege Bölgesi olarak bu hedefe 52 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye görüşlerini noktaladı.