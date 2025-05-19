Tapu sahipleri dikkat: Noter işlemlerinde yeni dönem başlıyor!

Türkiye’de son dönemde artan dolandırıcılık olaylarında, mağdurların sıkça noter belgelerinde kullanılan sahte mühürlerle kandırıldığı görülüyor.

4 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren ve taşınmazların, özellikle arsa ve gayrimenkullerin, noter aracılığıyla devrine olanak tanıyan düzenleme, bazı kötü niyetli kişilerce suistimal edilince Adalet Bakanlığı duruma müdahale etti.

NOTER BELGELERİNE KAREKOD UYGULAMASI GELİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter gibi sistemlerde önemli yenilikler planladıklarını açıkladı.

Bu kapsamda öne çıkan düzenlemelerden biri de resmi belgelerde yaygın olarak kullanılan karekod uygulamasının noter işlemlerine de dahil edileceğinin duyurulması oldu. Yeni uygulamayla birlikte, tapu devirleri ve taşınmaz satışlarında taraflar işlemlerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.