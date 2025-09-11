Tapu sahipleri dikkat: O yönetmelikte büyük değişiklik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İMAR HAKLARI BAŞKA ALANLARA AKTARILACAK

Düzenleme kapsamında yurttaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilerek, bu haklar imar planı kararıyla belirlenen başka alanlara aktarılacak. Böylece yurttaşlar haklarına kavuşurken, kamu hizmet alanları için de yeni alanlar sağlanacak.

HUKUKİ ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLECEK

İmar hakkı aktarımı sürecinde yurttaşın mülkiyetine el konulmayacak, işlemler karşılıklı muvafakat ve bağımsız değerleme esaslarına göre yürütülecek. Kamulaştırma ve hukuki anlaşmazlıklar, yurttaş ve kamu için mali yük oluşturmadan çözülecek.

PARSELASYON PLANLARI E-DEVLET’TEN TAKİP EDİLECEK

Onaylanan parselasyon planları e-Devlet üzerinden PARSİD sistemiyle takip edilebilecek ve yurttaşlar itirazlarını online olarak yapabilecek.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği' ile uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.