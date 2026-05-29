Tapusu olanlar dikkat: Emlak vergisi ödemede son 3 gün

29.05.2026 09:44:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Kurban Bayramı tatili nedeniyle belediye veznelerinde yaşanacak kapanma, emlak vergisi ödemelerinde dijital kanalları öne çıkardı. Taşınmaz sahipleri için birinci taksit ödemelerinde son tarih 1 Haziran olurken, gecikme halinde faiz uygulanacak. Yurttaşlar ödemelerini e-Devlet ve e-Belediye sistemleri üzerinden yapabiliyor.
Türkiye genelinde taşınmaz sahibi mükellefler için emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. Yasal olarak belirlenen son ödeme tarihi 1 Haziran olarak açıklanırken, bu yıl ödeme sürecinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle dijital işlemler öne çıkıyor.

Bayram tatiline denk gelen süreç nedeniyle belediyelerdeki fiziki veznelerin kapalı olması beklenirken, mülk sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için internet üzerinden ödeme yapmaları önem taşıyor.

ÖDEME SÜRECİ VE GECİKME FAİZİ DETAYLARI

Taşınmaz sahiplerinin birinci taksit ödemelerini en geç 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Mükellefler emlak vergisi borçlarını peşin ya da iki taksit halinde ödeme seçeneğine sahip bulunuyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın bulunduğu belediyenin her yıl güncellediği metrekare birim değerine göre hesaplanıyor.

Konut, iş yeri veya arsanın toplam metrekaresi ile belediyenin belirlediği birim değer çarpılarak taşınmazın rayiç bedeli ortaya çıkarılıyor.

Vergi tutarı da bu rayiç bedel üzerinden taşınmazın türüne göre belirlenen oranlarla hesaplanıyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olunması şartıyla bazı yurttaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Vergi muafiyeti kapsamında bulunan gruplar şöyle:

  • Emekliler
  • Emekli dul ve yetim aylığı alanlar
  • Engelli yurttaşlar ve gaziler
  • Şehit yakınları ile vazife malullüğü aylığı alanlar
  • Hiçbir geliri olmadığını resmi belgeyle kanıtlayanlar

EMLAK VERGİSİ İNTERNETTEN NASIL ÖDENİR?

Yurttaşlar emlak vergisi ödemelerini çeşitli dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDEME

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarasıyla giriş yapan kullanıcılar, İnternet Vergi Dairesi veya ilgili belediye ekranı üzerinden ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor.

E-BELEDİYE SİSTEMLERİ

Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesindeki “E-Belediye” hizmetleri üzerinden borç sorgulama ve kredi kartıyla ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Dijital ödeme yöntemlerini kullanmak istemeyenlerin ise resmi tatil başlamadan önce belediye veznelerinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

