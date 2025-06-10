Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor!

Son dönemde uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarında sert iniş çıkışlara yol açıyor. Geçen haftalarda 60 doların altını test eden petrol fiyatları, yeniden 67 dolara yükselince akaryakıt ürünlerine ardı ardına zamlar gelmeye başladı.

CUMA GÜNÜ BENZİNE ZAM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, artan brent petrol fiyatları nedeniyle benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılacak.

10 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 46,91 TL/L

46,91 TL/L İstanbul (Anadolu): 46,76 TL/L

46,76 TL/L İzmir: 47,92 TL/L

47,92 TL/L Ankara: 47,58 TL/L

MOTORİN