Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi netleşti. Meclis'te görüşülecek düzenlemenin ardından ikramiyelerin hesaplara yatırılması planlanıyor. Uzmanlar, ikramiyelerin yıllar içinde alım gücünü kaybettiğine dikkat çekiyor.
Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Meclis'te görüşülecek düzenlemenin ardından emekli ikramiyelerinin 27-28 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada bu yıl için bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu.
Bin liralık artışın ardından 17 milyon emekli, ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini merak ederken, SGK’nın ödeme takvimi de netleşti.
İKRAMİYELER 27-28 MART’TA YATACAK
Habertürk’ün haberine göre, Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme sonrasında emekliler, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerine göre ödemelerini farklı tarihlerde alacak.
30 Mart’ta başlayacak ramazan bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günleri hesaplara yatırılması öngörülüyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ENFLASYONA YENİLDİ
İlk kez 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyesi yıllarca yüksek enflasyona rağmen artış görmemişti. Son yıllarda yapılan sınırlı zamlarla birlikte emekli ikramiyesinin alım gücü giderek düştü.
Ödeme sisteminin başladığı 2018’de asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelen ikramiye bu yıl açıklanan asgari ücretin yalnızca yüzde 18’ine karşılık geliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!
- ‘Günü geldiği zaman...'