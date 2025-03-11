Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'DE YAŞLI GELİR ADALETSİZLİĞİ YÜKSEK

OECD tarafından yayımlanan "Pensions at a Glance" raporunda Türkiye, 65 yaş ve üzeri nüfusta gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterildi. Yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşları her geçen yıl daha da yetersiz kalıyor.