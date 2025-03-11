Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Türkiye, küresel emeklilik sıralamasında geriledi. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, bayram ikramiyesi de 4 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak bu artışa rağmen emekliler geçim sıkıntısı çekiyor. Türkiye, uluslararası emeklilik endeksinde sondan dördüncü sırada yer alırken, Avrupa'daki sıralaması da önemli oranda geriledi. Emeklilerin yaşam standardı, enflasyon ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle zorlaşıyor.

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 11:27
Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Türkiye, küresel emeklilik sistemindeki sıralamasında geriye doğru hareket etmeye devam ediyor. 

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Ocak ayında, emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemeleri yüzde 33,33 zamlanarak 4 bin TL oldu. Ancak bu artışlar yetersiz bulunarak eleştirildi.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Peki, Türkiye küresel emekli maaşı sıralamasında hangi sırada yer alıyor? İşte, Türkiye’nin yer aldığı Küresel Emeklilik Endeksi verileri...

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Ocak 2025'te en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilirken, emeklilerin sosyal desteği olan bayram ikramiyeleri de 4 bin TL'ye çıkarıldı. 

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Ancak, bu artışların geçim zorlukları göz önüne alındığında, muhalefet tarafından yetersiz olduğu belirtildi.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

2024 EMEKLİLER YILI İLAN EDİLMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz "Bu yıl emekliler için yoksulluk ve sefalet yılı oldu" açıklamasını yaptı. Yavuz, 2025'te durumun daha da kötüleşeceğinden endişelendiğini belirtti.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

EMEKLİ MAAŞLARI HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI ERİDİ 

Erdoğan, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada, emekli maaşlarında büyük artışlar yapılmasına rağmen, hayat pahalılığı ve fiyat dengesizliklerinin maaşları zaman içinde erittiğini ifade etti.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Uluslararası Endekste Türkiye'nin Durumu Mercer ve CFA Institute tarafından hazırlanan Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre, 2024’te 48 ülke karşılaştırıldı. 

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail ilk dört sırayı alırken, Türkiye sondan dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 48.3'te kalırken, ilk sıradaki Hollanda'nın puanı 84.8'di.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ DEĞİŞMEDİ

2019’da endekse dahil edilen Türkiye, o yıl da 37 ülke arasında sondan üçüncü sıradaydı. Türkiye'nin gerisinde ise Filipinler, Arjantin ve Hindistan yer aldı.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'DE YAŞLI GELİR ADALETSİZLİĞİ YÜKSEK

OECD tarafından yayımlanan "Pensions at a Glance" raporunda Türkiye, 65 yaş ve üzeri nüfusta gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterildi. Yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşları her geçen yıl daha da yetersiz kalıyor.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN AVRUPA'DAKİ SIRALAMASI GERİLEDİ

DİSK tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye'nin emekli maaşları Euro cinsinden 2012-2021 arasında yüzde 33,6 azaldı. 2012 yılında Türkiye'nin emekli maaşı 9 Avrupa ülkesinden daha fazlayken, 2021’de sadece Bulgaristan’ın üstünde kaldı.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ YETERSİZ KALDI

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Aziz Çelik, Türkiye'deki emekli maaşlarının çalışırken ödenen primler üzerinden belirlendiğini ve devletin ek katkı sağladığını belirtiyor. Ancak, emeklilerin maaşları, yaşam pahalılığı karşısında yeterli olmaktan uzak.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLMALI?

Prof. Çelik, emekli maaşlarının, çalışırken alınan son ücretin en az yüzde 75’ine denk gelmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olabileceğini ancak diğer maaşların bu seviyeye çekilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Yaşam standartları düşmeye devam ediyor: Türkiye emekli maaşında kaçıncı sırada?

Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise, artışların ulaşımdan harçlara kadar pek çok kalemdeki yükselmenin gerisinde kaldığını vurguluyor. Kalender, emeklilerin seslerinin duyulmadığını belirterek, bu durumu değiştireceklerini söyledi.

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