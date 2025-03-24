Tarih belli oldu: Emekli maaşları zamlı şekilde yatırılacak!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:47

Şubat ayında yayımlanan son veriler ile Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 büyüdüğü açıklanırken bu rakam emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısını değiştirdi. İlk kez nisan ayında geçerli olacak yeni hesaplama ile 2025 yılında emekli olan ya da bundan sonra emeklilik başvurusu yapacak tüm yurttaşların maaşlarında 0,73 oranında artışa gidilecek.

Ekonomiye ilişkin paylaşılan son veriler mevzuat gereği emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan 'güncelleme katsayısı'nın artmasına neden oldu.

2024 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 büyüdüğü aktarılırken güncelleme katsayısında yapılacak 0,96 puanlık artışın emekli maaşlarına yapacağı etki de ortaya çıktı.

NİSAN MAAŞLARI DEĞİŞECEK

Yapılacak değişikliklerden 1 Ocak 2025 itibarıyla emekli olan tüm yurttaşların yanı sıra, gelecekte emeklilik başvurunda bulunacak tüm çalışanlar etkilenecek.

Hesaplama sistemindeki değişiklik nedeniyle emeklilerin aylıkları nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden hesaplanacak. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30 bin TL bağlanmış aylık 30 bin 219 TL’ye yükselecek.

ZAMLI AYLIKLAR 17 NİSAN'DA YATMAYA BAŞLAYACAK

SGK mevzuatına göre emekli aylıklarında yapılan değişiklik ilk kez nisan ayı itibarıyla hesaplara aktarılacak. Zamlı aylıklar 17 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.