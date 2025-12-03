Tarih belli oldu: LPG fiyatlarına zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar her geçen gün devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otogaza (LPG) 70 kuruşluk zam gelebileceğini açıkladı.

PETROL VE DÖVİZ FİYATLARI FİYATLARI ETKİLİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. Yurttaşlar, artan ulaşım ve nakliye maliyetlerini doğrudan hissetmeye devam ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 3 büyükşehirde 3 Aralık 2025 tarihiyle geçerli olan akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54 TL

54 TL Motorin: 55 TL

55 TL LPG (Otogaz): 27 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54 TL

54 TL Motorin: 54 TL

54 TL LPG (Otogaz): 27 TL

Ankara:

Benzin: 55 TL

55 TL Motorin: 56 TL

56 TL LPG: 27 TL

İzmir: