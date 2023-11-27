Yayınlanma: 27.11.2023 - 19:12

Güncelleme: 27.11.2023 - 19:12

Cumhuriyetin 100. Yılına özel ilk önce çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiş fakat çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emekliye de ikramiye verileceğini açıkladı. Peki, Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yattı mı? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE YATIRILDI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.