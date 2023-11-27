Son Dakika: Çalışan emekliler 5 bin TL ikramiyeyi ne zaman alacak? Bakanlıktan açıklama geldi
Son dakika haberleri... İkramiye verilecek emekliler arasında yapılan çalışan çalışmayan ayrımına emeklilerden gelen yoğun tepki hükümete geri adım attırdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklaması üzerine gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlıktan bugün açıklama geldi.
Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla emeklilere müjdelenen bir defaya mahsus 5 bin liralık ikramiyenin çalışanlara ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara verilmemesi tepki topladı.
Tepkiler sonrası seçim öncesi risk almak istemeyen hükümet, geri adım attı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı
"Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.
ÖNERGE MECLİSE GÖNDERİLDİ
Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM’ye gönderildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
“Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu’na gönderildi.”
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