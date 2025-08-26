Tarih verildi: Kilolu yolculardan iki koltuk parası alınacak!

Amerikan havayolu şirketi Southwest Airlines, 27 Ocak’tan itibaren koltuk kollarının içine sığmayan yolcuların ikinci bir koltuğu önceden satın almasını zorunlu kılacak. Aynı tarihte şirket, numaralı koltuk uygulamasına da geçiyor.

EK KOLTUK UYGULAMASI DEĞİŞİYOR

Mevcut uygulamada kilolu yolcular, ek koltuğu ister önceden satın alıp ücretini geri alabiliyor, isterse havalimanında ücretsiz talep edebiliyordu. Yeni düzenlemede geri ödeme hâlâ mümkün olacak ancak garanti edilmeyecek. Southwest, “Daha önce ek koltuk uygulamasından yararlanan yolculara, rezervasyon sırasında ikinci koltuğu satın almaları gerektiğini iletiyoruz” açıklamasını yaptı. Geri ödeme yalnızca uçuşun tamamen dolmaması, her iki biletin aynı sınıfta alınması ve uçuş sonrası 90 gün içinde talepte bulunulması durumunda yapılacak.

EK KOLTUK ALMAYAN YOLCULAR NE YAPACAK?

Yeni kurala göre ek koltuğu önceden almayan yolcular, havalimanında ek bilet satın almak zorunda kalacak. Uçuş doluysa yolcu başka bir sefere aktarılacak. Orlando merkezli seyahat danışmanı Jason Vaughn, değişikliğin yalnızca kilolu yolcuları değil tüm yolcuları olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Bu karar uçuş deneyimini herkes için daha kötü hale getirecek” dedi.

SOUTHWEST’İN POLİTİKALARINDA DEĞİŞİM

Uzmanlar, Southwest’in uzun yıllar serbest koltuk seçimi ve ücretsiz bagaj politikalarıyla rakiplerinden ayrıldığını hatırlatıyor ve şirketin bu adımla çizgisini kaybettiğini vurguluyor. Vaughn, “Artık kim olduklarını bilmiyorlar, müşteriyle bağlarını kaybettiler” ifadelerini kullandı. Southwest Airlines son dönemde mali zorluklarla karşı karşıya ve yatırımcıların baskısı altında, geçtiğimiz yıl daha geniş diz mesafesi için ek ücret ve gece yarısı uçuşları gibi yeni uygulamalara geçeceğini duyurmuştu.