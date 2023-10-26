Tarihin en büyük halka arzı olan TAB Gıda hisseleri 'tavan' oldu

TAB Gıda hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri açılışta, tavan fiyata yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:25
Tarihin en büyük halka arzı olan TAB Gıda hisseleri 'tavan' oldu
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TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (#TABGD) 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde halka arz edilen payları, ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı. TAB Gıda payları Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

Borsa Gündem'in aktardığına göre, şirketin 130 TL'den halka arz edilen payları, açılışta yüzde 10 artışla 143 TL seviyesine çıktı.

TAB Gıda'nın halka arzına yaklaşık 5,2 milyon kişi katılarak; borsa tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırılmıştı.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde yapılmıştı.

TAB Gıda'nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak üzere 5 global, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere 2 ulusal marka bulunuyor.


TABGD TAB Gıda borsa Borsa İstanbul

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