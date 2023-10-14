SPK onayladı... Tarihin en büyük halka arzı geliyor: Tab Gıda (TABGD) halka arzı tarihi açıklandı

İçlerinde Burger King, Arbys, Popeyes, Sbarro ve Subway'ın da bulunduğu 1.500 restorana sahip Tab Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:58
SPK onayladı... Tarihin en büyük halka arzı geliyor: Tab Gıda (TABGD) halka arzı tarihi açıklandı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Ekim tarihli kararıyla içlerinde Burger King, Arbys, Popeyes, Sbarro ve Subway'ın da bulunduğu 1.500 restorana sahip Tab Gıda’nın halka arzını onaylamıştı. Böylelikle şirketin halka arz süreci başlamıştı.

Şirketin, halka arz edileceği tarih de belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre şirket 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek. Hisseler, 130 liradan satılacak. Halka arzda toplamda 52 milyon 500 bin nominal değerli pay satılacak.


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