Tarım arazileri ipotek altında
Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Dursun Büyüktaş, 10 yıl önce 2.5 milyona yakın çiftçi bulunan Antalya’da, bugün kayıtlı çiftçi sayının 490 bine düştüğünü söyledi.
Tarımda girdi maliyetlerinin her geçen gün yükselmesinin ve düşen ürün satış fiyatlarının çiftçiyi tarımdan uzaklaştırdığını anlatan Büyükbaş, ayrıca halen üretimde olan çiftçilerin de bankadan kredi çekebilmek için tarım arazilerini ipotek altına aldırmak durumunda kaldığını vurguladı.
Büyüktaş, “Borcunu ödeyemediği zamanda da toprakları elinden gidiyor. Maalesef bu durum Türkiye’nin kanayan yarası haline geldi” dedi.
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