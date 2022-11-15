Tarımda üretici enflasyonu rekor tazeledi
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 163.3 artarken, aylık yüzde 4.59 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini (Tarım-ÜFE) yayınladı.
Tarım-ÜFE, Ekim'de aylık bazda yüzde 4.59 artarken, yıllık bazda yüzde 163.32 yükseldi.
Endeks'te, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 123.81 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 111.12 artış gerçekleşti. Böylece Endeks, yıllık bazda yeni bir rekora imza attı.
BALIK VE DİĞER BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE AZALIŞ
Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,81 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,72 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,85 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,21, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,36 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,84 artış gerçekleşti.
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.
Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,50 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 12,46 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 50,68 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 13,58 ile yağlı meyveler oldu.
YILLIK ARTIŞ TURUNÇGİLLE VE ÇELTİKTE
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 83,57 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 125,26 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 361,53 ile turunçgiller ve yüzde 230,48 ile çeltik oldu.
Ekim 2022'de, endekste kapsanan 92 maddeden, 20 maddenin ortalama fiyatında azalış, 59 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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