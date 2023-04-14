Son Dakika... Tarımda üretici enflasyonu martta yükselişini sürdürdü

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:21

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:21

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mart’a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20.51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 142.37 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,96 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,72 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,51 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,22 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

81 MADDENİN 45’İNDE FİYAT ARTTI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,55 ile lifli bitkiler ve yüzde 68,88 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 174,94 ile turunçgiller ve yüzde 173,85 ile yağlı meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 28,66 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,40 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 11,49 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 10,81 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.