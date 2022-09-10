Tarım Kredi'de yeni skandal: Henüz üretmediği ürünü satışa sundular

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Marketin Kırşehir’deki şubesinde 7 Eylül 2022’de satışa sunulan bir gıda ürününün paketine üretim tarihinin “15 Eylül 2022” olarak basıldığı görüldü.

Söz konusu ürünü fotoğraflayan yurttaş, “Gelecekten ürün satışı başladı” yorumunu yaptı. Yurttaş, “Ambalaja baktığımda ürününün gelecek hafta perşembe günü üretildiğini gördüm. Böyle bir durumda bu ürüne ve bunu satan markete nasıl güveneceğim? Daha önce indirim duyurulurken fiyatların arttığını da görmüştük” dedi.