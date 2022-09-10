Tarım Kredi'de yeni skandal: Henüz üretmediği ürünü satışa sundular
İndirim yerine zam yaparak iktidarın vaadini havada bırakan, son kullanma tarihi gelen ürünleri satması nedeniyle de eleştirilen Tarım Kredi Kooperatif Marketler, yeni bir skandala imza attı.
Marketin Kırşehir’deki şubesinde 7 Eylül 2022’de satışa sunulan bir gıda ürününün paketine üretim tarihinin “15 Eylül 2022” olarak basıldığı görüldü.
Söz konusu ürünü fotoğraflayan yurttaş, “Gelecekten ürün satışı başladı” yorumunu yaptı. Yurttaş, “Ambalaja baktığımda ürününün gelecek hafta perşembe günü üretildiğini gördüm. Böyle bir durumda bu ürüne ve bunu satan markete nasıl güveneceğim? Daha önce indirim duyurulurken fiyatların arttığını da görmüştük” dedi.
Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Tarım Kredi Kooperatifleri tarım kredi market AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Kraliçe Elizabeth'in son fotoğrafı ortaya çıktı
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı