Tarım sektöründe çarpıcı düşüş: İstihdamda 20 yılda büyük kayıp!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:59

Tarım sektörü, giderek azalan bir istihdam alanı haline geldi. 2005’ten 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar olan süreçte tarım sektörünün istihdam payında 10,5 puanlık kayıp yaşandı. Bu dönemde toplam istihdam artarken, sanayi sektörü de istihdamda pay kaybına uğradı. İstatistikler tarım sektörünün istihdam kapısı olmaktan uzaklaştığını gösteriyor. Son 20 yılda yaratılan her 10 yeni istihdamdan 8’i hizmet sektörüne, 2’si sanayi sektörüne yöneldi.

TARIM İSTİHDAMINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2005-2024 dönemine dair sektörel istihdam verilerine göre tarım sektörünün istihdamdaki payında ciddi bir düşüş kaydedildi. 2005 yılında yüzde 25,5 olan tarımın istihdam payı 2016’da yüzde 20’nin altına indi ve 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 15’e geriledi. Bu süreçte tarımdaki istihdam sayısı yüzde 41.18'lik bir düşüş gösterdi. 2005’te tarımda çalışan 4 milyon 945 bin kişi varken, 2024’te bu sayı 4 milyon 896 bine düştü.

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE DURUM

Sanayi sektörünün istihdam payı da 1,1 puan gerileyerek yüzde 20,5’e düştü. Ancak sanayideki istihdam sayısı artarak 4 milyon 140 binden 6 milyon 697 bine çıktı. Öte yandan asıl büyüme hizmetler sektöründe yaşandı. Hizmet sektöründe istihdam sayısı 2005’te 10 milyon 272 bin kişiyken, 2024’te 21 milyon 102 bine yükseldi. Bu da hizmet sektörünün istihdamdaki payını yüzde 53,1’den yüzde 64,5’e çıkardı. İnşaat sektörü de paralel bir şekilde gelişim göstererek, payını yüzde 5,7’den yüzde 6,5’e çıkardı ve istihdam sayısı 2 milyon 980 bine ulaştı.