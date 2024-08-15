Tarım sektöründe eylemlere konu olan sorunların 2025’te artması bekleniyor

Yayınlanma: 15.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2024 - 04:00

Çiftçi eylemleri ile gündeme gelen tarımı gelecek yıl da zor bir dönem bekliyor:

Destek yetersiz: 2025’te ödenecek 2024 destekleri hâlâ açıklanmadı. 2023’te 63.4 milyar lira olan destek, bu yıl 91.6 milyar lira oldu ve artış enflasyonun altında kaldı.

Yüzde 1 yine yok: Tarım Yasası’na göre GSYH’nin en az yüzde 1’inin tarım destekleri için ayrılması gerekiyor. Ancak AKP yasadaki bu hükmü uygulamıyor

Kuraklık artıyor: Örneğin Çukurova’da kuraklık nedeniyle sonbaharda bazı ürünler için sulama yapılamayacak. Ayrıca birçok yerde hâlâ “salma sulama” yöntemi kullanılıyor. Bu su tüketimini artırıyor.

Girdi maliyetli: Mazot, gübre, elektrik fiyatları artıyor. Akaryakıta hemen hemen her hafta zam geliyor. Ayrıca işçilik maliyetleri de yükseliyor.

İhracata kısıtlama: İktidar yanlış politikalarının faturasını çiftçiye kesiyor. Fiyat artışlarını dizginleyebilmek için ihracata kısıtlama getiriliyor. Ancak bu da pazar kaybına neden oluyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de, iktidarın uyguladığı politikalar değişmediği sürece 2025’in tarım için çok daha zor olacağını söyledi. Kemer sıkma politikalarından tarıma da yeterli desteğin verilemeyeceğinin anlaşıldığını belirten Suiçmez, ayrıca tarımsal üretimin planlanması ile sözleşmeli üretici yönetmeliklerinin yayımlandığını ancak hiçbir hazırlık yapılmadığını kaydetti.