Tarım ÜFE yıllık yüzde 41 arttı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:41

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni (Tarım-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 157 İLE YAĞLI MEYVELER

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.