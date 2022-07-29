Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal ödeme açıklaması: 'Bugün hesaplara aktarılıyor'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında "833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre yapılacak destek miktarları şöyle:
-Çiğ süt desteği: 758 milyon 766 bin 281 TL
-Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi: 39 milyon 399 bin 326 TL
-Büyükbaş hayvan hastalıkları tazminatı: 24 milyon 579 bin 24 TL
-Uzman eller proje desteği: 9 milyon 796 bin 707 TL
-Hayvan gen kaynakları: 1 milyon 102 bin 570 TL
833 milyon 644 bin 98 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) July 29, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/qQr2vjkDj0
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