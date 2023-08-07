Tarımda ithalat, ihracatı geçti! Üst üste iki ay dış ticaret açığı verdi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:07

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:15

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre; Tarım, gıda ve içecek sektöründe ithalat, ihracatı geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, bu yılın ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü, geçen yıl aynı dönemine kıyasla yüzde 19,71 artışla 12,46 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİ

İhracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,04 artış kaydederek 12,23 milyar dolar seviyesinde oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü dış ticaret açığı verdi.

YÜZDE 113 DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Geçen yılın ilk 6 ayında sektörde Dış Ticaret Dengesi 1,7 milyar dolar fazla verirken, bu yıl aynı dönemde yüzde 113,41 düşüşle 230 milyon dolar açık verdi.

Sektörde mayıs ayında da Dış Ticaret Dengesi, 390 milyon dolar açık vermişti. Böylece sektör iki ay üst üste dış ticaret açığı vermiş oldu.

EN FAZLA İTHAL EDİLEN ÜRÜN BUĞDAY OLDU

2023 yılının ilk 6 ayında ithalatta en fazla ithal edilen ürün 2 milyar 303 milyon dolar ile buğday oldu.

Buğdaydan sonra sırayı 1 milyar 83 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 917 milyon dolar ile ham ayçiçeği yağı aldı. Bu 3 ürün, toplam ithalatın yüzde 34,5’ini oluşturdu.

İTHALATIN YÜZDE 98'İ RUSYA VE UKRAYNA'DAN

Yılın ilk yarısında yapılan ithalatta ilk sırayı alan buğdayda Rusya ve Ukrayna, en fazla ithalatın yapıldığı ilk iki ülke olmaya devam etti.

Bu dönemde, Rusya’dan 1 milyar 654 milyon dolar ve Ukrayna’dan 607,8 milyon dolar tutarında buğday ithalatı yapıldı. Bu iki ülkenin toplam buğday ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 98’i buldu.

3 MİLYAR DOLAR İTHALAT YAPILDI

Aynı dönemde ülke bazında ithalat en fazla 3 milyar 338 milyon dolar ile Rusya’dan yapıldı.

Bu ülkeyi, 2 milyar 79 milyon dolar ile Ukrayna, 961 milyon dolar ile Brezilya, 542 milyon dolar ile ABD ve 527 milyon dolar ile Malezya izledi.

Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 59,7’sini oluşturdu.