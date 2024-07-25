Tarımda sorun büyüyor: Kuraklık ayçiçeğini etkiledi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:26

Gıda güvenliğinin temelini oluşturan tarımsal üretim, her gün yeni krizlerle karşı karşıya kalıyor.

Bu kapsamda aşırı sıcak hava ayçiçeği üretimini de olumsuz etkiledi. Türkiye’de yıllık tahmini 2-2.5 milyon ton ayçiçeği üretiliyor. Bunun yüzde 65’ini Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Konya ve Adana karşılıyor. Buraları vuran kuraklığın etkisiyle rekoltenin 1-1.2 milyon tona düşmesi bekleniyor. Böyle giderse ayçiçeği yağında ithalatın artacağını vurgulayan Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, şuna dikkat çekti: “Türkiye’nin ayçiçeğinde kendine yeterliliği 2022’de yüzde 51’di. Bu sene de Trakya bölgesinde ve Adana’da kuraklığa bağlı yüzde 50 rekolte düşüklüğü bekleniyor. Rekolte kaybında kuraklık dışında fiyat ve destek politikası da etkili. Mazotta, gübrede, tohumda, ilaçta ve sulamadaki fiyat artışı üreticinin ayçiçeği ekiminden uzaklaşmasına neden oluyor.”

Adana’da ayçiçeği ekimi yapan çiftçi Barış Kurtalan ise “Bu yıl 100 dekar ektim. 350 kilo verim bekliyordum fakat mayıs ve haziran ayındaki beklenmedik sıcaklık artışı yüzünden hasadım 215 kilo oldu. Kuraklık, ayçiçeğinde hızlı olgunlaşmaya neden olarak yağ randımanında ortalama yüzde 35 düşüşe neden oluyor” dedi. Kurtalan taleplerini şöyle sıraladı: “Çiftçinin borçları faizsiz ertelenmeli. Ayçiçeğinde devlet doğrudan sahaya inip alıcı olmalı. Yoksa çiftçi her zaman tüccara muhtaç kalır.”

SÜTTE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Geçen yıl yetiştiricilerin bütün uyarılarına karşın süt alım fiyatının baskılanmasının etkileri sürerken bu kez de firmaların süt almaması sorunu başladı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, “Tüketim çok düşük. Maliyetler her gün artıyor. Korkarım yine anaç kesimleri gündeme gelecek! Yüksek faiz ve stoklar sanayi tarafında altından kalkılamayacak bir hal aldı! Acil önlem alınmak zorunda! Eylül ayında bu kriz kontrolden çıkacak” dedi. CHP Millet Vekili Fethi Gürer de sanayicilerin fiyat kırma girişimlerinin, süt üreticilerini zorladığını belirtti. Gürer, iklim değişikliği ile süt krizinin ağustos ayında ortaya çıkmasının olası olduğunu söyledi.