Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar 374 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:43
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı
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Bakan İbrahim Yumaklı tarımsal desteklerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Toplam 9 milyar 374 milyon 88 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Buna göre, 8 milyar 949 milyon lira hububat, baklagil ve dane mısır desteği sağlandı.

Yem bitkileri desteği olarak 388 milyon 246 bin lira ödendi.

Hayvan gen kaynakları desteği 17, kırsal kalkınma yatırım desteği ise yaklaşık 15 milyon lira oldu.


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