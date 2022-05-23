Tarımsal girdi enflasyonunda bir rekor daha!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta bir önceki aya göre yüzde 15,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,42 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,85, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 16,12 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 56,43, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 113,89 artış gerçekleşti.

ALT GRUPLAR

Yıllık en fazla artış yüzde 228,2 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 175,39 ile enerji ve yağlar ve yüzde 118,6 ile bina bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, martta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 31,48 ile veteriner harcamaları, yüzde 34,54 ile tohum dikim materyali ve yüzde 35,8 ile malzemeler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 44,65 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.

Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 23,32 ile enerji ve yağlar ve yüzde 12,26 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 2,73 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,31 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.