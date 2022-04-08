CHP’li Özcan: Muğla’nın orman anlamında yüzde 58’i, tarımsal anlamda yüzde 48’i böyle ruhsatlandırma ile karşı karşıya
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Marmaris İlçe Danışma Kurulu toplantısında; “1 Mart’ta çıkarılan bir yönetmelikle, zeytinlik alanlara çeşitli ruhsatlar verilmesi, ‘Muğla talanını’ ülkemizin çevre anlamında en önüne, en baş köşesine koydu. Muğla’nın orman anlamında yüzde 58’i, tarımsal anlamda yüzde 48’i böyle ruhsatlandırma ile karşı karşıya diye dile getirmiştik. Bunun gerçek olduğunu son bir yıldır görmekteyiz” dedi.
CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, ilçe başkanlığında Danışma Kurulu toplantısı yaptı. Toplantıya, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.
Balcı, başlattıkları çalışma kapsamında, sivil toplum örgütleri ve odaları ziyaret edeceklerini dile getirdi.
Balcı, “Bu yolda en önemli mihenk taşı seçimi kazanabilmektir. CHP olarak tüm birimlerimizle, tüm örgütlerimizle, tüm üyelerimizle gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü çalışma da bunun bir parçasıdır. Biz CHP olarak sorumluluğumuzun, üzerimizdeki yükün farkındayız. İnşallah, Millet İttifakı olarak AKP’nin ülkemizi düşürdüğü bu durumdan biz çıkartacağız” diye konuştu.
Balcı, konuşmasında müzik yasağına da değinerek AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete’den bu konuda bir adım atmasını istedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise yurt dışında pazar arayışları ve sonuçları hakkında bilgi verdi; bu doğrultuda sezona hazırlıklı girme konusunda önemli adımlar attıklarını söyleyerek boş laflara kulak tıkadıklarını anımsattı.
Oktay, “Ben göreve geldiğimi günden beri, işi olan işiyle, olmayan kişiyle uğraşıyor. Geçtiğimiz yıllarda kendi hatalarımızdan kaybettiğimiz İskandinav pazarını toparlamaya çalışıyoruz. Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeksizin hizmet götürme anlayışındayız. Esnafımıza sezona hazır olmaları için gönderdiğimiz mektup karşılık bulmuştur. Bu ayın ortası itibariyle sezonu girmiş bulunuyoruz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum” dedi.
"MUĞLA TALANINI ÜLKEMİZİN ÇEVRE ANLAMINDA EN ÖNÜNE, EN BAŞ KÖŞESİNE KOYDU"
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ise karanlık tablonun “altı siyasi partinin oluşturduğu millet ittifakının güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi ile sona ereceğini” söyledi. Özcan, “Marmaris ve öteki ilçelerde, özellikle milletvekili çıkaramadığımız ve oylarımızın az olduğu bölgelerde; sivil toplum örgütleri, muhtarlar, esnaf ve yoksul halkı ziyaret ederek elde ettiğimiz bilgileri genel merkeze ileteceğiz” diye konuştu. Özcan ayrıca, Marmaris ve Muğla’daki yapılaşma çalışmaları ile ilgili olarak da şunları söyledi:
- Gün geçmiyor ki bizleri, herhangi bir koyun işletilmesi, ihalesi kiralanması, satılması; koydaki bir hazine arazisinin devredilmesi, ormanlık alanların ÇED raporlarına göre maden ruhsatlarının verilmesi ve en sonunda 1 Mart’ta çıkarılan bir yönetmelikle, zeytinlik alanlara çeşitli ruhsatlar verilmesi, Muğla talanını ülkemizin çevre anlamında en önüne, en baş köşesine koydu. Muğla’nın orman anlamında yüzde 58’i, tarımsal anlamda yüzde 48’i böyle ruhsatlandırma ile karşı karşıya diye hem TEMA Vakfı hem de bizler dile getirmiştik. Bunun gerçek olduğunu son bir yıldır görmekteyiz. Ama mutlaka CHP olarak biz sürdürülebilir enerjinin artırılmasından yanayız. Çevrenin, ekosistemin, canlıların, ormanın ve tarımın korunmasından yanayız.
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