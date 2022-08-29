Ziraat fakültelerinde tarım eğitimi bitti: Fakülte var, olanak yok
Türkiye’de tarımın AKP dönemindeki çöküşü tartışılırken ziraat fakültelerinin faaliyet raporları da tarım eğitimindeki sorunları gözler önüne serdi. Pek çok fakültenin raporunda, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetersiz olduğu vurgulandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin raporunda “hem araştırma görevlisi sayısının yetersiz olduğu hem de eğitim faaliyetlerini destekleyecek mali kaynakların olmadığı” belirtilirken “fakülteye ait donanımlı bir araştırma-uygulama çiftliği olmadığı” da vurgulandı.
ÖĞRENCİLER İSTEKSİZ
Şırnak Üniversitesi’nin raporunda, “tarımsal eğitime ilginin azaldığı” ve “iş bulamama riskinden dolayı öğrencilerin isteksiz olduğu” tespitlerine yer verildi. Ordu Üniversitesi’nin raporunda da, “ziraat fakültesinin yeterli sayıda tarım araç-gereçlerine sahip olmadığı” aktarıldı. Raporda mali kaynakların da yetersiz olduğu kaydedildi.
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesinin faaliyet raporunda ise yurt sorununa ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda “fakültenin bulunduğu ilçede erkek öğrenci yurdu olmadığı aktarılırken öğretim elemanları ve idari personel için de lojman imkânı bulunmadığı” belirtildi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Peker, yeni video yayımladı
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- 7 isim için harekete geçildi
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde