TARİŞ Üzüm'de 37 yıl sonra 'değişim'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:16

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:18

Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği dün yapılan genel kurulla 37 yıllık yönetim değişti. Ege üreticisi için kritik öneme sahip TARİŞ’in yeni başkanı Ferhat Şen oldu. Şen yaptığı açıklamada “Kurum ciddi kan kaybediyordu. Üretici küsüyordu. Tekrar ayağa kalkacağız” dedi.

Seçime tek listeyle girilen genel kurulda yeni başkan olarak seçilen Şen “Çiftçilerde değişimle ilgili ciddi bir talep vardı. Tariş ile üretinin arası açılmıştı. Yüz yıllık kurum küçülme eğilimindeydi ve bizim bunu kabul etme şansımız yoktu. Biz de Tariş’i eski haline getirmek için gayret edeceğiz” dedi.

DESTEKLERİ SAĞLAYACAĞIZ

Çiftçiyle tekrar temas kurmaya başlayacaklarını belirten Şen “Kurum 40 bin ton kuru üzüm alırken bu 10 bin tona kadar düştü. Kurum üzüm alamazsa üreticiye de yarar sağlayamaz. İhracatı artırmak için hamlelerde bulunacağız. İç piyasada üzümle ilgili üzümün tanıtımıyla ve tüketimiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Daha sonra da üretici için gübre, ilaç gibi destekleri sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

TARİŞ’te yeni yönetimde, Salihli Kooperatifi’nden Ali Rıza Onur, Yeşilyurt Kooperatifi’nden Hasan Ata, Alaşehir Kooperatifi’nden İbrahim Balık, Sarıgöl Kooperatifi’nden Selim Ünlükoç, Manisa Kooperatifi’nden İdris Başpınar bulunuyor.