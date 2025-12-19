Tarla ve arsa fiyatlarında şampiyon değişti: İstanbul’u bile sollayan o il herkesi şaşırttı!

Türkiye genelinde ortalama fiyatlar dikkate alındığında, konut imarsız arazilerin (bağ, bahçe ve tarla) fiyatları son 5 yıllık dönemde yüzde 930 gibi dikkat çekici bir artış gösterdi. Buna karşın son bir yıllık dönemde artış oranı yüzde 16,18 ile daha sınırlı kaldı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İLLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Son bir yılda arazi fiyatlarındaki artışta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri öne çıktı. Bu bölgelerde, konut fiyatlarında olduğu gibi tarla fiyatlarının da en fazla yükseldiği şehirler listede üst sıralarda yer aldı.

Sektör temsilcileri, söz konusu illerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde öne çıktığını, engebeli arazi yapısı nedeniyle düz ve imarsız arazi arzının sınırlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca uzun süredir Türkiye ortalamasının altında seyreden Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin, bu yıl fiyatlarda bir düzeltme yaparak arayı kapattığı ifade ediliyor.

ARAZİ FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Endeksa verilerine göre, ölçüm yapılabilen şehirler arasında yıllık bazda arazi fiyatlarının en fazla yükseldiği iller, ortalama metrekare satış fiyatları ve yıllık değer artış oranları şöyle sıralanıyor:

15- Kayseri: 531 TL/m² (Yüzde 22,92)

14- Aydın: 553 TL/m² (Yüzde 23,16)

13- Bolu: 527 TL/m² (Yüzde 23,42)

10- Tunceli: 848 TL/m² (Yüzde 26,00)

9- İstanbul: 2.787 TL/m² (Yüzde 26,28)

8- Batman: 1.395 TL/m² (Yüzde 26,70)

7- Van: 700 TL/m² (Yüzde 28,21)

6- Nevşehir: 353 TL/m² (Yüzde 28,83)

5- Elâzığ: 653 TL/m² (Yüzde 29,56)

4- Uşak: 174 TL/m² (Yüzde 34,88)

3- Diyarbakır: 1.354 TL/m² (Yüzde 53,51)

2- Bingöl: 771 TL/m² (Yüzde 87,59)

1- Hakkâri: 1.994 TL/m² (Yüzde 111,23)