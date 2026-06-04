Tarladan markete fahiş fark: Elmada fiyat uçurumu yüzde 388'i buldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayına ilişkin üretici–market fiyat farkları ile tarımsal girdi maliyetlerindeki değişime dair açıklamalarda bulundu.

Bayraktar’ın aktardığı verilere göre üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı elmada yüzde 388 olarak kaydedildi. Elmayı yüzde 278,6 ile havuç, yüzde 215,3 ile kabak ve yüzde 206,5 ile fındık izledi.

MARKETTE 36 ÜRÜNDEN 22’SİNDE ARTIŞ

Marketlerde satılan 36 üründen 22’sinde fiyat artışı, 13’ünde fiyat düşüşü görülürken bir ürünün fiyatında değişim olmadı.

İç Anadolu Bölgesi’nde depolarda ürün kalmaması nedeniyle kuru soğan yüzde 44,7 artışla fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. Soğanı yüzde 32,7 ile patates, yüzde 27,3 ile limon ve yüzde 20,1 ile havuç takip etti.

Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 54,3 ile sivri biber oldu. Çilek fiyatı yüzde 33,5, marul fiyatı yüzde 32,7 ve domates fiyatı yüzde 13,8 oranında geriledi.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA SERT HAREKET

Üretici tarafında da en yüksek artış kuru soğanda görüldü. Soğan fiyatı yüzde 77,2 artarken patates yüzde 45,5, limon yüzde 43,8 ve havuç yüzde 36,4 yükseldi.

Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 54,7 ile domates oldu. Domatesi yüzde 50,8 ile kabak ve yüzde 47,4 ile sivri biber takip etti.

GİRDİ MALİYETLERİNDE ARTIŞ

Şemsi Bayraktar, fiyat değişimlerinde depolardaki ürün durumunun etkili olduğunu belirtti. Soğan ve patates fiyatlarının stokların tükenmesi nedeniyle arttığını, limonun depolara giriş sürecinin ve havuçta arz düşüşünün fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Bayraktar ayrıca mayıs ayında yıllık bazda gübre fiyatlarında yüzde 57 ile yüzde 85,4 arasında, yem fiyatlarında yüzde 35,4, elektrik fiyatlarında yüzde 25,1 ve ilaç fiyatlarında yüzde 27,8 artış yaşandığını bildirdi.