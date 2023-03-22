Tarsus'ta ekmek fiyatına Ramazan düzenlemesi: 1 TL olacak!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 16:27

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 16:38

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiren Tarsus Belediyesi, ramazan ayı boyunca da bunu sürdüreceğini duyurdu.

Artan maliyetlere karşın, yurttaşın bütçesine katkı sunmak adına ilk zamanlardan itibaren ekmek satışını en uygun fiyatlarda tutan Tarsus Belediyesi, ramazan ayında halk ekmek fırınında 210 gram ekmeğin 1 TL’den satılacağını aktardı.

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de, askıda ekmek uygulaması ile ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı.

"ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

El değmeden üretiminin gerçekleştirildiği ekmeğe farklı bir boyut kazandırdıklarını kaydeden Bozdoğan, şu ifadeler kullandı:

“Artan maliyetlere rağmen biz her zaman halkımızın yanında olacağız. 11 ayın sultanı Ramazan’ın coşkulu, duygulu ve bereketli ortamına hijyenik ve cep dostu ekmek sunarak, iftar soflarına misafir olacağız.”