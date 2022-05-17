Tasarruf finansman sözleşmelerinin fiili devir-teslim işlemlerine başlandı
Tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketlerinin müşteri sözleşmelerinin fiili devir-teslim işlemlerine başlandığı bildirildi.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 sayılı kanunun gereği, tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda “evim şirketleri” olarak bilinen şirketlerin müşteri sözleşmelerinin devredilmesi için imzalar atıldı ve bugün itibarıyla sözleşmelerin fiili olarak, bizzat elden devir-teslim işlemlerine başlandı.
Buna göre devreden şirket, sözleşmeleri teslim ettikten sonra, kısa mesaj ile sözleşmenin hangi şirkete devredildiğini müşteriye bildirecek. Sözleşmeyi devralan şirket de müşterilerle iletişime geçecek.
Sözleşmeleri devralan şirketlerde gereksiz yoğunlaşma olmaması ve işlemlerin hızlı şekilde yürütülebilmesi için, kısa mesaj gelmeden, yeni şirkete başvuruda bulunulmaması önem arz ediyor.
Açıklamada, sözleşmeler devredildikten sonra, sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili sıkça sorulan sorulara TMSF'nin internet sitesinde detaylı cevapların yer verildiği belirtildi.
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