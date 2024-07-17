Tasarruf tedbirleri köydeki öğrenciyi vurdu: Servis hakları elinde alındı

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Aydın'ın Söke ilçesindeki köylerde okuyan öğrencilerin okula servisle taşınma hakları ellerinden alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:07
Tasarruf tedbirleri köydeki öğrenciyi vurdu: Servis hakları elinde alındı
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Tasarruf Tedbirleri Genelgesi köy okullarındaki öğrencilerin servis hakkını elinden aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre skandal uygulama, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında bir dizi kararlar alan Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, dokuz mahallenin muhtarına gönderdiği yazı ile açığa çıktı.

Müdürlük, 2024- 2025 eğitim öğretim yılında dokuz köydeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okullarına servislerle taşınamayacağı iletildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Cirit imzası ile yayımlanan temel eğitim taşıma planlama kararları kapsamında Ağaçlı, Burunköy, Güllübahçe Kemalpaşa, Serçin, Yeniköy, Yuvaca, Yenicami ve Bağarası Mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda öğrencilerin taşınmayacağı belirtildi. Yazıda öte yandan, Söke'deki bazı mahallelerdeki lise öğrencilerinin de taşıma kapsamından çıkarıldığı bilgisi verildi.

ÖĞRENCİLERE ZULÜM 

Karara yönelik konuşan Eğitim Sen Söke Baş Temsilcisi Murat Karayeğit, “Yeni taşıma düzenlemesi öğrencilerimizin yeni mağduriyetlerini ortaya çıkaracaktır” dedi.

Kararı, "Öğrencilere zulüm" olarak değerlendiren Karayeğit, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Kaldırılan sadece öğrenci servisleri olmayacaktır. Köylerden gelen öğrencilerin öğle yemekleri de olmayacaktır. Derin yoksulluğun yaşandığı bugünlerde de çocuklarımız sağlıklı bir öğün yiyemezken açlığa mahkum edileceklerdir. Alt gelir seviyesinde yer alan bu çocuklar 60 TL yemek ücreti, 50 TL de yol ücreti vermesi halinde günlük en az 100 TL ödemek zorunda kalacaktır. Asgari ücretle çalışan bir anne ve babanın bir aylık maaşı okula ulaşım ve bir öğün yemeğe gidecektir."


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